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КХЛ

Сегодня, 19:16

Шайба Зернова принесла «Металлургу» победу над «Адмиралом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Брендэн Лайпсик, Максим Карпов и Денис Зернов. За клуб из Владивостока забили Антон Берлев и Михаил Криштоф.

«Металлург» с 56 очками в 41 игре занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет на четвертой строчке, набрав 51 очко в 42 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Лайпсик — 6 (Майе), 7:34 — 1:0. Берлев — 3 (Чебыкин, Лисовец), 12:17 — 1:1. Карпов — 7 (Майе), 37:37 — 2:1. Криштоф — 7 (Шулак), 48:31 — 2:2. Зернов — 10 (Яковлев, Карпов), 56:18 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Лазушин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (12+8+10) — 28 (11+6+11).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

21 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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