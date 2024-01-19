«Металлург» и «Адмирал» в пятницу, 19 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Металлург» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 74 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Адмирала» 41 балл, команда находится на 12-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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