Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» и вышел на второе место в Восточной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
«Металлург» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Казанцы вырвали победу на первой минуте овертайма: гол записан на нападающего Кирилла Семенова, который оформил дубль в этом матче. Еще одна шайба на счету защитника Вячеслава Войнова.

За «Магнитку» забивали нападающий Павел Аколзин и защитник Коди Керран.

«Ак Барс» вышел на второе место в Восточной конференции (71 очко). «Металлург» — четвертый (69 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Войнов — 9 (Сафонов), 6:07 — 0:1. Акользин — 9 (мен., Юров), 13:42 — 1:1. Семенов — 9 (мен.), 31:24 — 1:2. Керран — 6, 44:03 — 2:2. Семенов — 10 (Войнов), 60:24 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+13+8+0) — 36 (13+11+11+1).

Судьи: Беляев, Наумов.

27 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
4
Обсудить
Читайте также
Костомарову наконец-то стало лучше! Роман пришел в себя и пообщался с близкими
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дубль Кадейкина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью»

КХЛ, 27 января: «Локомотив» примет СКА, «Металлург» проиграл «Ак Барсу» и другие матчи