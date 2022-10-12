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Сегодня, 19:14

«Металлург» обыграл «Ак Барс». Команда Знарка потерпела четвертое поражение подряд

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ
Руслан Минаев

«Металлург» дома обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ — 4:1.

В составе магнитогорцев шайбы на счету Владислава Еременко, Дениса Зернова, Егора Коробкина и Никиты Коростелева.

У казанцев отличился Илья Сафонов.

Для подопечных Олега Знарка это четвертое поражение подряд.

«Металлург» набрал 24 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Ак Барс» с 19 очками — 4-й на «Востоке».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с лидером «Востока» «Автомобилистом» 14 октября. «Металлург» дома примет «Торпедо» 15 октября.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Еременко — 2 (Керран, Голдобин), 5:49 — 1:0. Зернов — 5 (буллит), 14:38 — 2:0. Коробкин — 6 (Неколенко, Фисенко), 38:01 — 3:0. Сафонов — 5 (мен., Дыняк), 45:04 — 3:1. Коростелев — 4 (Земченок, Чибисов), 52:21 — 4:1.

Вратари: Паскуале — Мифтахов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (14+5+7) — 33 (11+13+9).

Судьи: Беляев, Гофман.

12 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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