«Металлург» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Ак Барс» в КХЛ

«Металлург» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Люка Джонсона, Максима Карпова и Егора Коробкина.

Магнитогорцы с 40 очками после 30 игр занимают второе место в Восточной конференции. Команда одержала четвертвую победу подряд. «Ак Барс» (38 очков) идет третьим на «Востоке».

В следующем матче казанцы дома примут СКА, а «Металлург» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе игры пройдут 14 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Джонсон — 5 (Кошелев, Коробкин), 37:22 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Яковлев, Кошелев), 42:35 — 2:0. Коробкин — 8 (Карпов, Зернов), 55:14 — 3:0.

Вратари: Загидулин — Ахтямов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (12+18+17) — 24 (9+9+6).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

11 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.