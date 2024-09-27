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Сегодня, 19:22

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

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«Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе казанцев шайбы забросили Егор Бабенко, Николас Петан, Семен Кошелев и Александр Барабанов. У «сталеваров» отличились Данила Юров, Люк Джонсон и Александр Петунин.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд. Команда из Казани идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 12 очками. «Металлург» занимает 11-ю строчку, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче магнитогорцы примут «Ладу» 30 сентября, а «Ак Барс» днем ранее встретится в гостях с «Автомобилистом».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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