«Металлург» примет «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Магнитогорска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Эфир начнется в 17.00 по местному времени. Для жителей Татарстана игра будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан». Трансляция — в 14.45 по местному времени.

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