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Сегодня, 15:00

«Металлург» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Кроме того, матч транслируют в Магнитогорске и Казани местные каналы «ТВ-ИН» и «ТНВ-Татарстан».

Ключевые события игры «Металлург» — «Ак Барс» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Обладатель Кубка Гагарина «Металлург» в этом регулярном чемпионате провел 9 игр и набрал 6 очков. У «Ак Барса» — 7 матчей и 10 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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