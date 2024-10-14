«Металлург» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Металлург» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе казанцев 3 (1+2) очка набрал Никита Лямкин, дубль у Кирилла Семенова, еще по шайбе забросили Илья Сафонов и Артем Галимов. Вратарь хозяев Александр Смолин сменил Илью Набокова на 38-й минуте после четвертой пропущенной шайбы.