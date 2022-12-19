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Сегодня, 19:09

«Металлург» одержал полевую победу над «Амуром»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» одержал полевую победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Хабаровчане открыли счет в матче усилиями защитника Артура Гиздатуллина в первом периоде.

Но во второй половине третьего периода магнитогорцы забили три гола подряд. Отличились нападающие Филипп Майе, Джош Карри и Брендан Лайпсик.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место на «Востоке» (54 очка). «Амур» идет на 8-й строчке (38 очков).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Гиздатуллин — 3 (Гребенкин), 17:24 — 0:1. Майе — 17 (Голдобин, Керран), 50:25 — 1:1. Карри — 3 (Майе, Керран), 56:12 — 2:1. Лайпсик — 5 (п.в., Коробкин), 59:13 — 3:1.

Вратари: Паскуале — Калниньш (58:53).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (10+13+10) — 26 (7+12+7).

Судьи: Акузовский, Спирин.

19 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2980 зрителей

ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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