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Сегодня, 13:30

«Металлург» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» и «Амур» встретятся в чемпионате КХЛ 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Матч в Магнитогорске на льду «Арены-Металлург» начнется в 14.30 по московскому времени.

Транслировать игру КХЛ будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Магнитогорска игру покажет местный телеканал «ТВ-ИН».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Металлург» — «Амур» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 48 матчей и набрал 61 очко, у «Амура» — 48 игр и 27 очков.

В этом сезоне команды встречались три раза: магнитогорцы выиграли матчи на домашнем льду 5 января (3:2) и на «Платинум-Арене» 7 ноября 2024 года (2:1 ОТ), а хабаровчане победили на своей арене 18 января (3:2 Б).

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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