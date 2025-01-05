«Металлург» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Магнитогорске матч также транслирует канал «ТВ-ИН».

С ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Амур» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ноябре, победу в той игре одержали магнитогорцы — 2:1 ОТ.

Обладатель Кубка Гагарина «Металлург», идущий на серии из пяти побед, набрал 50 очков в регулярном чемпионате КХЛ, «Амур» — 23. В предыдущих играх сезона «Металлург» победил «Авангард» (2:1), а «Амур» — «Трактор» (3:2 ОТ)

Матч «Металлург» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс