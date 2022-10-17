«Металлург» обыграл «Авангард» и одержал третью победу подряд в КХЛ

17 октября «Металлург» обыграл в домашнем матче «Авангард» (7:4) в регулярном чемпионате КХЛ и одержал третью победу подряд.

В составе хозяев отличились Николай Голдобин, Андрей Чибисов и дважды Денис Зернов, Павел Акользин, Никита Коростелев и Филипп Майе.

За омский клуб шайбы забросили Дмитрий Шевченко и Владимир Ткачёв, Алекс Бродхёрст и Корбан Найт.

«Металлург» взял реванш у «Авангарда» за поражение, которое случилось девять дней назад в Омске (1:5).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

Голы: Голдобин — 3 (Карпов, Еременко), 1:22 — 1:0. Шевченко — 1, 2:10 — 1:1. Чибисов — 4 (Карпов, Керран), 10:15 — 2:1. Ткачев — 5 (бол., Малыхин), 13:18 — 2:2. Зернов — 6 (Карпов, Голдобин), 15:32 — 3:2. Зернов — 7 (Голдобин), 17:43 — 4:2. Акользин — 4 (мен., Неколенко), 27:04 — 5:2. А. Бродхерст — 2 (Ткачев), 30:52 — 5:3. Коростелев — 5 (Маклюков, Минулин), 31:34 — 6:3. Майе — 10 (Керран, Лайпсик), 33:54 — 7:3. Найт — 3 (мен.), 39:53 — 7:4.

Вратари: Паскуале — Галимов (Мишуров, 15:32).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (19+10+5) — 38 (18+10+10).

Судьи: Белов, Васильев.

17 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 3100 зрителей