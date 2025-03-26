«Металлург» и «Авангард» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта

«Металлург» и «Авангард» сыграют в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 26 марта. Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Транслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители регионов команд могут смотреть игры своих клубов на магнитогорском канале «ТВ-ИН» и омском канале «12».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Авангард» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель кубка Гагарина «Металлург» финишировал третьим на «Востоке» с 90 очками. «Авангард» набрал 87 очков и занял в конференции шестое место.