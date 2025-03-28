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28 марта, 15:15

«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Металлург» примет «Авангард» в матче первого раунда Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» и «Авангард» встретятся во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина в пятницу, 28 марта. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Металлург» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске игру также будет показывать канал «ТВ-ИН», а в Омске — «12».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, а «Авангард» — шестое. Первый матч серии состоялся в Магнитогорске 26 марта и завершился победой омичей со счетом 4:1.

Матч «Металлург» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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