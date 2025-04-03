«Металлург» сыграет с «Авангардом» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 3 апреля. Игра пройдет на льду УКРК «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на канале KHL Prime, официальном сайте КХЛ и телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Жители Омска смогут посмотреть матч своей команды на канале «12». Начнется эфир в 19.30 по местному времени.

Счет в серии — 3-1 в пользу омской команды.