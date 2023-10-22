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Сегодня, 13:45

«Металлург» — «Авангард»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард» начнется в 14.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Металлурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье «Металлург» на домашнем льду в городе Магнитогорск сыграет против омского «Авангарда» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет 22 октября на территории «Арены-Металлург». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Авангард» будет доступна по подписке в онлайн-сервисе «Кинопоиск». В прямом эфире зрители могут увидеть игру также на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Cледите за ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».

Магнитогорцы с 31 баллом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» набрал 22 очка, располагаясь на шестой строчке Востока.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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