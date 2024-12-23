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Сегодня, 19:12

«Металлург» одержал победу над «Авангардом» в овертайме, Канцеров оформил дубль

Алина Савинова
23 декабря. «Металлург» дома обыграл «Авангард» (2:1 ОТ).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» победил «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время на гол форварда хозяев Романа Канцерова во втором периоде гости ответили заброшенной шайбой защитника Михаила Гуляева в третьей двадцатиминутке. В овертайме снова отличился Канцеров и принес победу магнитогорскому клубу.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 46 очками после 39 матчей идет на четвертой позиции на «Востоке». «Авангард» (37 очков в 37 играх) располагается на седьмой строчке.

«Магнитка» 28 декабря на выезде сыграет против «Автомобилиста». Омская команда в этот же день у себя примет «Ладу».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Канцеров — 8 (Михайлис), 20:27 — 1:0. Гуляев — 3 (Коледов, Маклауд), 47:09 — 1:1. Канцеров — 9 (Михайлис), 63:45 — 2:1.

Вратари: Набоков — Серебряков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 52 (20+17+12+3) — 20 (6+5+8+1).

Судьи: Наумов, Ромасько.

23 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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