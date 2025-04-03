«Металлург» одержал вторую победу подряд в серии с «Авангардом»

«Металлург» дома обыграл «Авангард» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У хозяев сделал дубль Егор Коробкин, еще один гол на счету Андрея Козлова. Единственную шайбу гостей забил Рид Буше.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».

Шестой матч между командами состоится в Омске в субботу, 5 апреля.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Восток»

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Коробкин — 1 (Камалов, Гераськин), 13:18 — 1:0. Козлов — 1 (Минулин, Вовченко), 18:32 — 2:0. Буше — 2 (Маклауд, Фьоре), 24:44 — 2:1. Коробкин — 2 (п.в., Джонсон), 59:48 — 3:1.

Вратари: Набоков — Серебряков (58:18 — 59:48).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (11+11+7) — 32 (7+11+14).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 2-3