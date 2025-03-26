Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 марта, 19:12

«Авангард» победил «Металлург» на старте серии первого раунда Кубка Гагарина

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:1.

У омской команды 3 (1+2) очка набрал Семен Чистяков, голом и результативной передачей отметился Николай Прохоркин, еще по шайбе забросили Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. Автор единственного гола магнитогорцев — Даниил Вовченко.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Прохоркин — 1 (бол., Якупов), 2:44 — 0:1. Окулов — 1 (Чистяков, Маклауд), 5:46 — 0:2. Чистяков — 1 (Прохоркин, Чайка), 35:49 — 0:3. Вовченко — 1 (бол., Канцеров, Джонсон), 40:03 — 1:3. Шарипзянов — 1 (п.в., Чистяков, Маклауд), 57:25 — 1:4.

Вратари: Набоков (56:13 — 57:25) — Серебряков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (7+12+19) — 24 (7+11+6).

Судьи: Беляев, Гашилов.

26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-1

14
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя