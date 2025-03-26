«Авангард» победил «Металлург» на старте серии первого раунда Кубка Гагарина

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:1.

У омской команды 3 (1+2) очка набрал Семен Чистяков, голом и результативной передачей отметился Николай Прохоркин, еще по шайбе забросили Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. Автор единственного гола магнитогорцев — Даниил Вовченко.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Прохоркин — 1 (бол., Якупов), 2:44 — 0:1. Окулов — 1 (Чистяков, Маклауд), 5:46 — 0:2. Чистяков — 1 (Прохоркин, Чайка), 35:49 — 0:3. Вовченко — 1 (бол., Канцеров, Джонсон), 40:03 — 1:3. Шарипзянов — 1 (п.в., Чистяков, Маклауд), 57:25 — 1:4.

Вратари: Набоков (56:13 — 57:25) — Серебряков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (7+12+19) — 24 (7+11+6).

Судьи: Беляев, Гашилов.

26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-1