«Авангард» победил «Металлург» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина

«Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» в овертайме второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Авторами голов гостей стали Николай Прохоркин, Рид Буше и решивший исход встречи в овертайме Владимир Ткачев.

Шайбы за «Металлург» забросили Игорь Гераськин и Трой Джозефс.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.

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Кубок Гагарина. 1/8 финала.

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гераськин — 1 (Паливко, Маклюков), 3:50 — 1:0. Прохоркин — 2 (Гуляев), 9:08 — 1:1. Джозефс — 1 (Вовченко, Паливко), 23:33 — 2:1. Буше — 1 (мен., Чистяков, Каблуков), 32:39 — 2:2. Ткачев — 1 (Буше), 73:56 — 2:3.

Вратари: Набоков — Серебряков.

Штраф: 14 — 19.

Броски: 44 (13+12+12+7) — 38 (8+14+9+7).

Судьи: Дударов, Соин.

28 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей