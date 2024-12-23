«Металлург» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Металлург» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Арене-Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Магнитогорске игру также будет показывать канал «ТВ-ИН», а в Омске — «12».

С ключевыми событиями игры «Металлург» — «Авангард» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся четвертый раз за сезон. В первом матче победу одержали магнитогорцы, а в двух других — омичи.

Обладатель Кубка Гагарина-2024 «Металлург» набрал 44 очка в 38 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» провел 26 матчей и набрал 36 очков. В предыдущих играх регулярки «Магнитка» победила «Салават Юлаев» (4:2), а «Ястребы» уступили «Ладе» (3:4).