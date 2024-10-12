«Металлург» встретится с «Авангардом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 12 октября. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 15.45 по местному времени. Для жителей Омска игра будет доступна на канале «12». Начало трансляции — в 17.20 по местному времени.

Команда из Магнитогорска набрала 14 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. Омский клуб с 11-ю баллами располагается на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика