«Металлург» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Авангард» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе магнитогорцев отличились Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко и Люк Джонсон, который забросил шайбу в пустые ворота. У гостей голы на счету Ивана Игумнова и Дамира Шарипзянова. На второй минуте при счете 0:2 вратарь омичей Илья Проскуряков сменил Павла Хомченко.