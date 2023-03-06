«Металлург» обыграл «Автомобилист» во втором овертайме третьего матча серии

«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1 2ОТ.

В основное время за команду из Магнитогорска гол забил Семен Кошелев. В составе «Автомобилиста» отличился Ник Эберт.

Автором победного гола стал Денис Зернов.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Эберт — 2 (бол., Да Коста, Волк), 38:46 — 0:1. Кошелев — 1 (Керран, Чибисов), 43:31 — 1:1. Зернов — 1, 90:35 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Маттссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 44 (11+5+8+20) — 36 (12+6+8+10).

Судьи: Спирин, Фатеев.

6 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 4924 зрителя.

Счет в серии: 2-1