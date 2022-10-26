«Металлург» «всухую» победил «Автомобилист» в матче лидеров Восточной конференции

«Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» выиграла со счетом 3:0.

Голами отметились нападающие Филипп Майе, Николай Голдобин и Никита Коростелев.

Голкипер «Магнитки» Эдвард Паскуале сделал третий «сухарь» в сезоне.

«Металлург» набрал 35 очков и упрочил лидерство в Восточной конференции. «Автомобилист» остается на второй строчке на «Востоке» (31 очко).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Майе — 11 (Лайпсик, Коростелев), 3:13 — 1:0. Голдобин — 6 (Дронов, Еременко), 26:20 — 2:0. Коростелев — 7 (Земченок, Майе), 28:53 — 3:0.

Вратари: Паскуале — Бобков (Маттссон, 28:53).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (6+14+6) — 37 (12+15+10).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

26 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.