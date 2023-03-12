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Сегодня, 16:57

«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря хет-трику Акользина и сравнял счет в серии

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 6:3.

В составе «Магнитки» хет-трик оформил Павел Акользин, также отличились Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов.

За «Автомобилист» по одной шайбе забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Волк.

«Металлург» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмая и решающая игра между командами пройдет 14 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы: Акользин — 1 (Неколенко), 0:16 — 1:0. Эберт — 4 (бол., Да Коста, Волк), 3:44 — 1:1. Кошелев — 2 (Чибисов), 13:16 — 2:1. Широков — 2 (бол., Да Коста, Эберт), 32:10 — 2:2. Дронов — 1 (бол., Паскуале), 40:34 — 3:2. Волк — 4 (бол., Широков), 44:47 — 3:3. Акользин — 2, 46:56 — 4:3. Акользин — 3 (Карпов), 56:20 — 5:3. Зернов — 2 (п.в., Керран), 58:29 — 6:3.

Вратари: Паскуале — Бобков (56:46 — 58:29).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (10+17+10) — 34 (8+12+14).

Судьи: Акузовский, Морозов.

12 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-3.

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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