«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Металлург» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале КХЛ Prime. Видеотрансляцию покажет сервис Оkkо по платной подписке. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/24 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ ИН». Время начала эфира — 18.50 по местному времени.

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