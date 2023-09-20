«Металлург» и «Автомобилист» в среду, 20 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Металлург» — «Автомобилист» можно с помощью сайта КХЛ, подписки КХЛ Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Формальные события игры «Металлург» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Металлург» продолжает возглавлять как таблицу Восточной конференции, так и общую таблицу чемпионата. «Автомобилист» находится на шестой строчке в конференции.

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