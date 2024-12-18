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Сегодня, 19:22

«Металлург» нанес «Автомобилисту» пятое поражение подряд

Руслан Минаев
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«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев шайбы забросили Павел Акользин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. У гостей голы забили Стефан да Коста и Анатолий Голышев, которые также сделали по одной результативной передаче.

«Металлург» набрал 42 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел пятое поражение подряд и с 42 очками расположился на 4-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (0:0, 4:0, 0:2)

Голы: Петунин — 11 (бол., Вовченко, Пресс), 20:32 — 1:0. Козлов — 4 (мен., Паливко), 27:57 — 2:0. Михайлис — 8 (Еременко, Канцеров), 36:35 — 3:0. Акользин — 5 (Коробкин, Минулин), 37:20 — 4:0. Да Коста — 8 (Голышев, Хрипунов), 44:11 — 4:1. Голышев — 8 (бол., Да Коста, Дитц), 56:41 — 4:2.

Вратари: Набоков — Галкин (55:30 — 56:41, 57:27).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (13+6+6) — 33 (9+7+17).

Судьи: Беляев, Гамалей.

18 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6786 зрителей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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