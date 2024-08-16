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Сегодня, 15:30

«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Металлург» уступил «Автомобилисту» в товарищеском матче в Кубке Республики Башкортостан — 2:4.

У «Магнитки» шайбы забросили Егор Яковлев и Люк Джонсон. У екатеринбургского клуба голы забили Андрей Обидин, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Владимир Кузнецов.

Хоккей. Товарищеский матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Обидин — 1 (Хрипунов), 11:00 — 0:1. Яковлев — 1 (Коробкин, Орехов), 11:27 — 1:1. Да Коста — 1 (Голышев), 14:34 — 1:2. Джонсон — 1 (мен., Коробкин, М. Хабаров), 30:29 — 2:2. Мэйсек — 1, 44:16 — 2:3. Кузнецов — 2 (Зборовский), 58:30 — 2:4.

Вратари: Набоков — Аликин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+6+8) — 32 (12+12+8).

Судьи: Овчинников, Степучев.

16 августа. Уфа. Уфа-Арена. 581 зритель.

ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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