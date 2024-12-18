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«Металлург» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» и «Автомобилист» встретятся в КХЛ 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
Кинопоиск.
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«Металлург» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 18 декабря. Начало матча на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Металлург» — «Автомобилист» в прямом эфире ведут «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и сайт лиги. Жители Магнитогорска могут смотреть матч на местном канале «ТВ-ИН».

Изучайте ключевые события и результат игры «Металлург» — «Автомобилист» в нашем матч-центре.

В этом сезоне КХЛ обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 36 матчей и набрал 40 очков, у «Автомобилиста» — 42 очка в 33 играх. Перед паузой на Кубок Первого канала магнитогорцы уступили московскому «Динамо» (2:3, на выезде), а екатеринбуржцы — «Авангарду» (2:4, на выезде).

Матч «Металлург» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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