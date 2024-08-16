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Сегодня, 11:30

«Металлург» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в Кубке Республики Башкортостан 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в пятницу, 16 августа. Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало встречи — в 13.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев».

Традиционный предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 19 августа 2024 года. Участники: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Магнитогорская команда — обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона. Клуб из Екатеринбурга дошел до полуфинала плей офф КХЛ. Данный результат стал лучшим в истории команды.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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