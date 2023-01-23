«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс»

«Металлург» победил «Барыс» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев отметился Андрей Чибисов. У гостей забил Джереми Бракко.

В составе «Магнитки» в овертайме отличился Денис Зернов.

«Металлург» с 68 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Барыс» — на 10-й строчке с 53 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бракко — 12 (Бекетаев, Гудачек), 7:20 — 0:1. Чибисов — 11 (Кошелев, Карри), 20:25 — 1:1. Зернов — 12 (Голдобин, Майе), 63:27 — 2:1.

Вратари: Кошечкин (63:12) — Гудачек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (10+8+7+0) — 21 (10+6+5+0).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

23 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 3600 зрителей