«Магнитка» обыграла «Барыс» и продлила победную серию до 7 матчей

Сегодня, 16:44
«Металлург» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
Голы забивали Люк Джонсон и Денис Зернов.
«Магнитка» одержала 7-ю победу подряд. Команда набрала 46 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции.
«Барыс» (25 очков) потерпел второе поражение подряд и занимает 11-е место в таблице «Востока».
«Металлург» 20 ноября примет «Сибирь», «Барыс» сыграет в гостях с «Торпедо» в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Джонсон — 7 (Гребенкин), 19:10 — 1:0. Зернов — 12 (бол., Карпов, Яковлев), 36:04 — 2:0.
Вратари: Набоков — Паскуале (57:41 — 58:41, 58:50).
Штраф: 7 — 11.
Броски: 36 (11+13+12) — 20 (7+7+6).
Судьи: Лаврентьев, Раминг.
18 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.