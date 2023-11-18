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Сегодня, 16:44

«Магнитка» обыграла «Барыс» и продлила победную серию до 7 матчей

Руслан Минаев
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«Металлург» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Голы забивали Люк Джонсон и Денис Зернов.

«Магнитка» одержала 7-ю победу подряд. Команда набрала 46 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции.

«Барыс» (25 очков) потерпел второе поражение подряд и занимает 11-е место в таблице «Востока».

«Металлург» 20 ноября примет «Сибирь», «Барыс» сыграет в гостях с «Торпедо» в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Джонсон — 7 (Гребенкин), 19:10 — 1:0. Зернов — 12 (бол., Карпов, Яковлев), 36:04 — 2:0.

Вратари: Набоков — Паскуале (57:41 — 58:41, 58:50).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 36 (11+13+12) — 20 (7+7+6).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

18 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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