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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 19:08

«Металлург» победил «Барыс»

Руслан Минаев
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«Металлург» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Владислав Еременко и Александр Петунин.

«Магнитка» набрала 36 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 4-е поражение подряд. Казахстанский клуб с 21 очком занимает 11-ю строчку на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Еременко — 2 (Коробкин), 25:32 — 1:0. Петунин — 8 (Яковлев, Канцеров), 49:34 — 2:0.

Вратари: Смолин — Бояркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (10+13+7) — 21 (4+8+9).

Судьи: Беляев, Метальников.

29 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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