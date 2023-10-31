«Металлург» встретится с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 31 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Металлург» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале «ТВ-ИН». Начнется эфир в 18.50 по местному времени. Для жителей Казахстана трансляция будет доступна на телеканале Qazsport. Начало — в 19.50 по местному времени.

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