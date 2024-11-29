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Сегодня, 15:30

«Металлург» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург», Telegram
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«Металлург» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра будет проходить на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске встречу также будет показывать «ТВ-ИН», в Астане — «Qazsport».

С ключевыми событиями игры «Металлург» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября, победу в той игре одержал «Барыс» (2:1).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» набрал 34 очка в 32 матчах, «Барыс» провел 31 матч и набрал 21 очко.

Матч «Металлург» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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