«Металлург» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Металлург» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра будет проходить на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске встречу также будет показывать «ТВ-ИН», в Астане — «Qazsport».

С ключевыми событиями игры «Металлург» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября, победу в той игре одержал «Барыс» (2:1).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» набрал 34 очка в 32 матчах, «Барыс» провел 31 матч и набрал 21 очко.

Матч «Металлург» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс