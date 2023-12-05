Трансляция игры КХЛ «Металлург» — ЦСКА в Кинопоиске начнется в 16.50 мск 5 декабря

5 декабря «Металлург» на своем льду в городе Магнитогорск сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории ледового дворца «Арена-Металлург». Начало — в 17.00 по московскому времени.

На канале KHL Prime пройдет видеотрансляция игры «Металлург» — ЦСКА. Прямой эфир начнется в 16.50 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и пользователям с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями противостояния КХЛ «Металлург» — ЦСКА можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Металлург» под руководством Андрея Разина набрал 55 баллов, занимая первое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА тренера Сергея Федорова с 42 очками находится на шестой строчке Запада.

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