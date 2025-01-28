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Сегодня, 15:30

«Металлург» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Металлург» сыграет с «Динамо» Минск в регулярном чемпионате КХЛ 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» встретится с «Динамо» Минск в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 января. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — в 18.50 по местному времени. Для жителей Белоруссии трансляция будет на канале «Беларусь 5».

Команда Андрея Разина в 49 матчах набрала 62 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Клуб из Минска с 56 очками в 46 играх располагается на седьмой строчке на Западе.

Матч «Металлург» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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