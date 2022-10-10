Дубль Муранова принес московскому «Динамо» выездную победу над «Металлургом»

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе бело-голубых шайбы на счету Эрика О'Делла и Ивана Муранова (дубль). У хозяев отличился Егор Коробкин.

«Динамо» прервало серию из двух поражений. Магнитогорцы потерпели второе поражение подряд.

«Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 22 очками расположился на второй строчке Востока.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: О`Делл — 10 (Рашевский, Сушко), 29:35 — 0:1. Муранов — 3 (Малышев), 43:43 — 0:2. Муранов — 4 (п.в., Джиошвили), 58:16 — 0:3. Коробкин — 5 (Фисенко), 58:34 — 1:3.

Вратари: Паскуале (57:40 — 58:16, 58:51 — 59:42) — Коновалов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (9+12+9) — 32 (15+7+10).

Судьи: Бирин, Оскирко.

10 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.