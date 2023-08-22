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Сегодня, 15:00

«Металлург»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

ХК «Металлург».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ХК «Металлург».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Основная информация о клубе из Магнитогорска перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Металлург»
Год основания: 1955
Главный тренер: Андрей Разин
Капитан: Егор Яковлев
Домашний стадион (вместимость): «Арена-Металлург» (7704 зрителя)

«Металлург» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге 2 сентября в 15:00 (мск).

Результат «Металлурга» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).

Календарь «Металлурга» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Екатеринбурге в КРК «Уралец» «Металлург» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Автомбилиста». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Металлург» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Авангарда» (начало в 17:00). Команда Андрея Разина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Металлурга» в сентябре 2023 года

2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Металлург»

5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Металлург»

7 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Металлург»

9 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Металлург»

11 сентября. Уфа. ««Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»

14 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Лада»

16 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Лада»

18 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»

20 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»

23 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Металлург»

25 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Металлург»

27 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Металлург»

29 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Металлург».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Металлурга» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Илья Набоков

50 — Артем Загидулин

Защитники

2- Григорий Дронов

9 — Валерий Орехов

19 — Робин Пресс

44 — Егор Яковлев

56 — Макар Хабаров

72 — Артем Минулин

85 — Алексей Маклюков

88 — Владислав Еременко

Нападающие

11 — Никита Михайлис

12 — Архип Неколенко

16 — Денис Зернов

17 — Никита Гребенкин

18 — Павел Акользин

21 — Семен Кошелев

22 — Данила Юров

23 — Максим Мухаметов

25 — Данила Квартальнов

35 — Никита Коростелев

91 — Максим Карпов

94 — Егор Коробин

??? — Жан-Себастьян Ди

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Металлурга» в разделе сайта «СЭ»

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
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ЦСКА – Ак Барс
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