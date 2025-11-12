«Металлург» обыграл «Ладу», Пресс и Ткачев набрали по три очка

«Металлург» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:4.

У хозяев по три очка набрали Робин Пресс (1+2) и Владимир Ткачев (2+1). У гостей дубль оформил Андрей Чивилев.

Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов сделал результативный пас. 33-летний нападающий пропустил 4 матча подряд.

В начале первого периода «Магнитка» повела со счетом 2:0, затем тольяттинцы забросили четыре шайбы подряд (2:4), после этого хозяева ответили также четырьмя голами, сделав счет 6:4.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и с 42 очками лидирует в таблице Восточной конференции. «Лада» с 19 очками — на 10-й строчке таблицы «Запад».