«Лада» прервала пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Сегодня, 17:14
«Лада» на выезде обыграла «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
За клуб из Тольятти забили Глеб Булычев, Трой Джозефс и Остап Сафин. У магнитогорской команды отличился Люк Джонсон.
«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Команда сохранила первое место в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков). «Лада» находится на шестой строчке с 7 очками.
Следующий матч «Металлург» проведет 18 сентября против «Автомобилиста», а «Лада» в этоот же день сыграет с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Джонсон — 2 (бол., Пресс, Ди), 3:46 — 1:0. Булычев — 1 (Ожгихин, Сафин), 14:21 — 1:1. Джозефс — 6 (Кугрышев, Космачук), 34:08 — 1:2. Сафин — 2 (п.в.), 57:29 — 1:3.
Вратари: Набоков (57:23 — 57:29, 59:09) — Подъяпольский.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 40 (14+14+12) — 19 (6+7+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
16 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|5
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|11
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|5
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|3
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|5
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|2
|4
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|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -