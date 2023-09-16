«Лада» прервала пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

«Лада» на выезде обыграла «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За клуб из Тольятти забили Глеб Булычев, Трой Джозефс и Остап Сафин. У магнитогорской команды отличился Люк Джонсон.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Команда сохранила первое место в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков). «Лада» находится на шестой строчке с 7 очками.

Следующий матч «Металлург» проведет 18 сентября против «Автомобилиста», а «Лада» в этоот же день сыграет с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Джонсон — 2 (бол., Пресс, Ди), 3:46 — 1:0. Булычев — 1 (Ожгихин, Сафин), 14:21 — 1:1. Джозефс — 6 (Кугрышев, Космачук), 34:08 — 1:2. Сафин — 2 (п.в.), 57:29 — 1:3.

Вратари: Набоков (57:23 — 57:29, 59:09) — Подъяпольский.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 40 (14+14+12) — 19 (6+7+6).

Судьи: Беляев, Морозов.

16 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.