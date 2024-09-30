«Металлург» победил «Ладу» в КХЛ

«Металлург» на домашнем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли шайбы Александра Петунина и Бориса Осиповича.

Единственный гол гостей на счету Егора Черникова.

«Металлург» (8 очков) поднялся на девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (7) занимает десятую строчку на «Востоке».

FONBET чемпионат КХЛ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Петунин — 5 (Пресс, Вовченко), 8:24 — 1:0. Осипович — 1 (Коробкин), 22:39 — 2:0. Черников — 3 (бол., Греко, Неколенко), 57:58 — 2:1.

Вратари: Набоков — Трушков (58:06).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (11+8+4) — 30 (5+6+19).

Судьи: Овчинников, Спирин.

30 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6286 зрителей.