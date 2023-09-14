«Металлург» и «Лада» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч «Металлург» — «Лада» не будет показан по ТВ. Игру можно будет посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 16.50 по московскому времени.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «ТВ ИН».. Прямая трансляция игры «Металлург» — «Лада» начнется в 18.50 по местному времени.

События игры «Металлург» — «Лада» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Металлург» перед игровым днем возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Магнитогорцы в пяти матчах набрали 9 очков.

«Лада» также провела пять игр на старте сезона и занимает девятую строчку в турнирной таблице «Востока» с 4 очками.