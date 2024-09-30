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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Металлург» встретится с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Металлург» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 30 сентября. Матч пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Начало — за 10 минут до стартового вбрасывания. В Магнитогорске трансляцию можно смотреть на местном канале «ТВ-ИН».

Основные события игры «Металлург» — «Лада» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 10 матчей и набрал 6 очков. У «Лады» — 7 очков в 9 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)

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