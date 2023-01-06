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КХЛ

Сегодня, 16:46

«Металлург» переиграл «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» переиграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей голами отметились защитник Алексей Маклюков, а также нападающие Андрей Чибисов и Филипп Майе.

В составе «Локо» дубль оформил защитник Андрей Сергеев.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд и пока остается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции (65 очков).

«Металлург» пока вернулся на первое место на «Востоке», набрав 62 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Маклюков — 2 (Коростелев, Карпов), 6:11 — 1:0. Чибисов — 9 (Бурмистров, Яковлев), 47:12 — 2:0. Майе — 18 (бол., Голдобин, Коростелев), 50:14 — 3:0. Сергеев — 6 (Чехович, Красковский), 53:55 — 3:1. Сергеев — 7 (Полунин, Чехович), 56:27 — 3:2.

Вратари: Кошечкин (Паскуале, 47:12) — Исаев (59:17).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (8+7+11) — 25 (7+10+8).

Судьи: Беляев, Гашилов.

6 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6419 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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