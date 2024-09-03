На телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ началась трансляция Кубка открытия КХЛ сезона-2024/2025, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив». Также игры КХЛ транслирует платный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видеотрансляция доступна на ярославском телеканале «Первый Ярославский» и магнитогорском телеканале ТВ-ИН. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Игра проходит на льду спортивного комплекса «Арена Металлург» в Магнитогорске.

За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ стартует 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го. Какие изменения в правилах и календаре будут с нового сезона, читайте в нашем материале.

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