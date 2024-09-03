«Металлург» и «Локомотив» сыграют в Кубке открытия КХЛ во вторник, 3 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Также трансляция будет на ярославском телеканале «Первый Ярославский» и магнитогорском телеканале ТВ-ИН (в 18.50 по местному времени).

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. Железнодорожники — финалист плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.

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