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Сегодня, 15:00

«Металлург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка открытия КХЛ

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в Кубке открытия КХЛ 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джонсон Люк (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» и «Локомотив» сыграют в Кубке открытия КХЛ во вторник, 3 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Также трансляция будет на ярославском телеканале «Первый Ярославский» и магнитогорском телеканале ТВ-ИН (в 18.50 по местному времени).

«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. Железнодорожники — финалист плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.

ФОНБЕТ КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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